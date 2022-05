Bahar y Melih, al borde de la ruptura: ¿Conseguirán solucionar sus problemas?

Melih está enfado con su mujer porque fue ella quien le contó a Volkan que Derin en realidad podía caminar, a pesar de que él le pidió que no lo hiciera.

Melih vuelve a casa, a pesar de su enfado, y le dice a Bahar que no quiere hablar con ella.

Bahar le echa en cara que no le avisó de que no iba a dormir en casa.

“Estoy embarazada. ¿Eres consciente de ello?”, le dice Bahar que no entiende su enfado y Melih le responde que es consciente de ello y que, por so mismo, ha vuelto a casa y que no quiere discutir con ella porque si no le hará sufrir.

“Solo te pedí una cosa. Que no se le contaras a Volkan que Derin podía andar”, le reprocha a Bahar y ella le responde que no podía mentir a uno de sus mejores amigos.

“Si no llevaras a mi hijo en tus entrañas, yo no habría vuelto, Bahar”, unas duras palabras que dejan a Bahar, hundida ya que creía que su marido había vuelto por ella y para intentar solucionar sus problemas.

Entonces, Bahar le dice que no hace falta que se quede y que ya sabe dónde está la puerta.

¿Será este el fin de su matrimonio?