Asya, en shock tras las palabras de Volkan: “Aras está casado”

Volkan descubrió que Aras está casado con Leyla, la mujer rubia con la que coincidió en el hotel.

Aunque, Volkan ya intentó contárselo a Asya y al final no pudo, vuelve a casa de Asya en mitad de la noche para contárselo todo: “Aras está casado” y, además, le cuenta que lo recuerda todo.

“Este hombre te ha engañado”, le dice Volkan mientras le enseña fotos de Aras y Leyla, y Asya le mira asombrada incapaz de articular ni una sola palabra.

Asya, entonces, va a hablar con Aras y le pregunta si no ha recordado más sobre esa mujer rubia y él, que es totalmente consciente que desde que le dijo que había recordado a Leyla, la doctora se ha distanciado de él, le dice que ella ya no es alguien importante: “No quiero que nunca dudes de mí”.

Asya, que ya no se cree nada de Aras, no puede estar más decepcionada al ver que no es capaz de contarle la verdad.

¿Será el fin definitivo de su historia?