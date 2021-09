Tras gestionar el dolor que siente por la recién descubierta traición de su marido, Asya, aconsejada por su abogado, ha tomado la determinación de actuar sin que Volkan sospeche que ella sabe toda la verdad.

Ahora tiene una cómplice que se ha ofrecido a ayudarla a desenmascarar a su marido, del que no se puede divorciar sin antes resolver muchos asuntos. Nil se ha mudado al mismo edificio donde Volkan tiene su nido de amor con Derin.

El día del funeral de la madre de Volkan, Asya siguió a su marido hasta llegar a un coche donde sonaba la misma canción con la que Volkan le pidió matrimonio. Solo que él estaba muy bien acompañado por Derin, su amante de 24 años con la que se fundió en un apasionado beso.

Ella no se da cuenta de que alguien ha contemplado la misma escena: Mert la ha seguido hasta verla llorando detrás del coche donde su marido la engaña con Derin.

Sin embargo, lejos de romperse de dolor, Asya se va sin articular palabra y sin hacer ruido. Su plan de venganza está en marcha.

Y es que una mujer inteligente es capaz de sacar lo mejor de sí para salir adelante. Envuelta en una situación cuanto más desagradable, Asya encuentra la forma de dar la vuelta a las cosas y hacer que el padre de Derin desate toda su ira contra ella.

Le basta un encuentro fortuito con Haluk para hacerle saber que su hija tiene novio. Y la risa de la que Haluk presumía a costa de las mujeres se transforma en ira contenida por la ignorancia de la que no era consciente.

Ahora que Nil se ha mudado al edificio donde Derin y Volkan se encuentran, cada vez que él sale tarde de casa, Asya pide ayuda a Nil. El abogado de Asya le dejó bien claro que necesitaba pruebas físicas de la infidelidad de Volkan, y ella está actuando en consecuencia.

Lo que Nil no sabe al seguir a Volkan, es que su despreciable ex novio la ha seguido también hasta allí. Sorprendido por el nuevo coche y la nueva vivienda de la joven, Selçuk no la dejará tranquila hasta conseguir lo que quiera de ella.

Y para terminar de redondear su plan estratégico para desenmascarar a Volkan, Asya decide llamarlo aún sabiendo que en ese momento su marido está con su amante.

Asya consigue hacer gala de toda la frialdad necesaria para hablar con su marido como si nada ocurriese.

¿Cómo se sentiría Derin si escuchase a Volkan decir a su mujer cuánto la quiere?

Es ahí, donde más duele, donde Asya consigue dar con solo una llamada a su esposo. ¿Cómo reacciona Derin?

Sin embargo aquí no acaba todo: Asya llega aún más lejos en su plan para desenmascarar a Volkan.

Asya se las apaña para ir a comer con su marido y su hijo al mismo restaurante en el que Derin y sus padres han quedado para comer.

La sorpresa se la llevan Volkan y Derin cuando, en la entrada del restaurante, Asya propone que todos compartan el almuerzo.

¿Cómo reaccionan los amantes a tal sugerencia? ¡No te pierdas el vídeo!

Nada como ser inteligente y gestionar todas las emociones por el arduo camino que Asya se ha visto obligada a recorrer. El plan de venganza está en marcha…