Asya desenmascara a Derin ante Volkan y Melih: "O dejas de intentar destruirme o seré yo quién te destruya a ti"

Asya acude a la casa de Derin y Volkan y cita también a Melih para contarles toda la verdad sobre el secuestro de Derin y en el que ella al final fue víctima y casi le cuesta la vida.

Pero no solo les cuenta a Volkan y Melih lo que es ya un secreto a voces, también les muestra una importante prueba: La confesión de Didem: “Derin lo planeó todo, ella fingió su propio secuestro”.

“Lo que pretendo es demostrar mi inocencia”, afirma Asya después de mostrarles la grabación.

Por su parte, Derin, intenta justificarse ante la mirada de asombro de Melih y Volkan, y vuelve a mentir a Asya diciendo que pensaba ir a la policía a confesarlo todo, pero que no quiere ingresar en prisión porque está embarazada.

Además, le cuenta a la doctora que no se va a divorciar de Volkan y Volkan añade que no se divorciaran hasta que nazca el bebé ya que él no sabe que Derin sufrió un aborto.

"O dejas de intentar destruirme o seré yo quién te destruya a ti", le dice Asya cansada de las manipulaciones y mentiras de Derin.