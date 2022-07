Aras amenaza a Leyla con denunciarla si no se va para siempre de la ciudad: “Empieza a hacer tus maletas”

Leyla no quiere perder su particular partida. Tras salir mal la jugada en el cumpleaños de Aras y descubrir que su ex y Asya van a casarse en dos semanas, Leyla no pierde la esperanza de volver con el que fue su marido.

En una conversación que mantiene la expareja, Aras le dice a Leyla que tiene un regalo que darle: Unos billetes de avión para que se vaya fuera de la ciudad.

Aras ha descubierto que Leyla falsificó su firma cuando el joven perdió la memoria tras el accidente y la amenaza con denunciarla ante la policía, si no desaparece de su vida.

“Todo lo he hecho por amor”, se justifica ella y le dice que no se arrepiente de nada. ¿Se irá para siempre de su vida?