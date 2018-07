El making of de Imperium

PIEZA EN EXCLUSIVA PARA LA WEB

¿Sabes cómo se lleva a cabo una serie desde el principio?. Con este making of te desvelamos todos los pasos a seguir que requiere un proyecto de este calibre como es el de Imperium. Actores como Lluis Homar, Jesús Olmedo, Nathalie Poza y Pepe Sancho, productores ejecutivos, guionistas y director , entre otros, cuentan de primera mano cómo llevaron la idea del Spin off de Hispania a la televisión. Un making of recomendable e interesante.