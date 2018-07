Una juventud marcada por el amor y el sufrimiento

En mitad de sus esfuerzos por llegar a ser una de las mejores cantantes de copla y por garantizar a toda su familia la tranquilidad económica que ella les desea, un torero atractivo y mediático, además de millonario, se cruza en su camino, para unir sus vidas de manera indisoluble para siempre.

Pese a que él es un hombre separado, la cantante y el torero terminan convirtiéndose en marido y mujer. Por fin, la ambición de la artista se ve claramente satisfecha: su popularidad ya es inmensa, comparte su vida con un galán de primer orden y, todos sus problemas económicos han terminado.

Para coronar tanta felicidad, dan a luz a un pequeño. Tanto él como ella han decidido retirarse de sus respectivas profesiones, para poder pasar más tiempo juntos. Ahora sólo estarán el uno junto al otro.

Lamentablemente, la tragedia planea sobre la feliz pareja. Una tarde, en la plaza, el torero sufre una terrible cogida que acaba con su vida. La cantante caerá en una enorme depresión que no le permitirá volver a sonreír durante meses. Sus ganas de vivir se evaporan.

Al agobio de no querer volver a cantar, se unen algunos compromisos contractuales que adquirió antes de enviudar y, lo que es peor, el hecho de que la herencia de su marido no se pueda repartir. Mientras pelea con la primera mujer del diestro y con la familia de éste, acumula gastos que no puede soportar. No puede permitirse hundirse más.

Por ese motivo la cantante volverá a los escenarios para presentar un nuevo disco. Un proyecto que provocará que todas las miradas estén pendientes de ella, ya que cada una de las letras hablan de su hombre, de su torero. El espectáculo combina música… y morbo.

Su juventud estuvo marcada por el amor y la tristeza. Tras mucho empeño consiguió casarse con el amor de su vida, aunque más tarde la vida se lo arrebató.