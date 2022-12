'Hispania, la Leyenda' regresa el lunes 11 de junio a las 22:30 h.

El enfrentamiento definitivo entre Galba y Viriato se acerca y ni el pretor ni el líder hispano están dispuestos a ser derrotados. Hispania o Roma... solo puede haber un vencedor.

Pepe Sancho, incorporación estelar

Estos tres episodios contarán con la participación del actor Pepe Sancho, en la piel del exigente, honorable y sacrificado Quinto Servilio Cepión, el ‘pretor honrado’, que tendrá una participación decisiva.

El futuro de Hispania, en manos de Quinto

Quinto, pretor de la Hispania Citerior, ve como su viejo compañero y amigo Galba, sintiéndose acorralado por el avance de las fuerzas hispanas encabezadas por Viriato, se ve obligado a pedir su ayuda. Pero ésta no vendrá como Galba espera. Para Quinto no hay más ley que la que el Senado impone y así, dando la espalda a las ansias de venganza de su amigo, se convertirá en la pieza clave para conseguir la paz por la que los hispanos tanta sangre han derramado.

Sin embargo, Quinto teme que sus esfuerzos en Hispania no sean recompensados y perder posiciones de nuevo para llegar al Senado y convertirse en cónsul. Quinto tendrá que tomar una decisión definitiva y final: dejar sus principios a un lado o unirse a Galba para derrotar a Viriato de una vez por todas. De esta elección depende el futuro de Hispania…

Y la historia se convirtió en leyenda

En los capítulos especiales de HISPANIA, LA LEYENDA, Viriato vive uno de sus momentos más amargos en la batalla contra Roma: su esposa y su mejor amigo se encuentran retenidos en el campamento, sus apoyos merman cada día y hay un traidor entre sus filas que intenta acabar con su vida. Sin embargo, el líder hispano se sobrepondrá ante la adversidad, hará del defecto virtud y por medio de una hábil estrategia, se erigirá como vencedor en una batalla que resonará en los corazones hispanos por toda la eternidad.

El Senado romano se rinde ante el éxito de nuestro héroe, que se convierte así en REY DE LOS HISPANOS y AMIGO DE ROMA, consigue la paz de su pueblo y se casa con su amada Helena… Hechos que quedarán reflejados para siempre en los libros, inspirando novelas, cuadros y convirtiendo al líder hispano en un mito.

Pero mientras Galba siga vivo no habrá paz para Viriato. El taimado pretor teje las redes de su venganza y, con ayuda de Alejo de Urso, utilizará nada menos que a los propios lugartenientes de Viriato, Sandro, Paulo y Darío, que pasarán a la historia como los asesinos del mayor héroe que Hispania haya conocido jamás.

Pese a la muerte del héroe, su espíritu seguirá vivo en los corazones de los suyos, que transmitirán de generación en generación y hasta nuestros días, la historia de cómo un humilde pastor de cabras desafió al poder de Roma y representó la libertad de todos los pueblos.

Porque con su muerte, la historia se convirtió en leyenda…