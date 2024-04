En el último capítulo de Hermanos: La vida de Berk da un giro inesperado, pero decide ocultarle la verdad a Elif

El último capítulo de Hermanos nos ha reglado algunos de los momentos más desgarradores de las últimas semanas, aunque también nos ha hecho reír con las ocurrencias de los personajes más divertidos del colegio Ataman y su entorno.

La revelación del mayor secreto de Ayla por parte de Aybike ha puesto patas arriba la vida de Berk. Tras volver del aeropuerto, el joven le pidió explicaciones a su madre y ella le confesó toda la verdad: que Resul y ella lo adoptaron cuando era un bebé, que Elif era su hermana y que había presenciado la muerte de su madre biológica, aunque le aseguró que había sido un accidente. A pesar de su arrepentimiento y dolor, Berk se marchó de casa. ¿Perdonará a Ayla algún día?

Berk prefirió no contarle a Elif lo que había descubierto, al menos, por el momento. Aunque la abrazó con la cara llena de lágrimas cuando la vio, no quiso que su hermana pasase por el mismo mal trago que él.

El joven encontró en su novia su mayor apoyo. Aybike también le contó que Ayla y Resul habían pagado dinero por el cuando era una bebé y eso le provocó todavía más dolor. Finalmente, Berk decidió pasar la noche en casa de Tilga y Mahir. ¿Volverá en algún momento a su casa?

Otra que no pasó por un buen momento en las últimas horas fue Süsen. A la joven le había dolido mucho ver a su novio cercano con Lydia en la fiesta y le confesó a su madre que no podía contener su rabia hacia la hija de Yaman. Süreyya le aconsejó a su hija que fuese inteligente y que no cayese en las provocaciones de Lydia: lo que debía hacer era seguirle la corriente. ¡Y a la joven le pareció una gran idea!

Al día siguiente, en el colegio Ataman, Süsen se metió en un nuevo papel y se acercó a Lydia cuando se encontraba con Ömer para disculparse con ella por cómo había reaccionado en la fiesta del club. Tanto su novio como su compañera se quedaron sorprendidos con su actitud y los tres solucionaron, aparentemente, sus problemas.

Lydia entendió perfectamente que Süsen había cambiado de estrategia y que lo único que buscaba era demostrarle a Ömer que era una novia comprensiva. Por eso, la hija de Yaman ya está maquinando un nuevo plan para separar a la pareja.

Después de que Aybike le contase a su madre que Berk ya sabía toda la verdad, Sengül decidió ir a ver a Ayla para saber cómo se encontraba. La madre del joven estaba destrozada y sentía que el mundo se le venía encima. ¡Si perdía a su hijo, no se lo iba a perdonar nunca! La tía de los Eren trató de tranquilizarla, al igual que Elif, que se convirtió en su mayor apoyo las últimas horas.

Por último, vimos como Süreyya rectificaba y se presentaba en casa de Nebahat para solucionar los problemas de Akif. La madre de Süsen le dijo a la mujer de su socio que su pañuelo no era exclusivo, como le había dicho en la fiesta. De esta manera, Nebahat se sintió mal por haber culpado a Akif sin motivo y decidió darle una nueva oportunidad. ¡Si ella supiera el tonteo que se traen estos dos!

¿Le contará Berk a Elif que son hermanos? ¿Logrará separar Lydia a Ömer y Süsen? ¿Conquistará Yasmin a Tolga? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Hermanos para descubrirlo!