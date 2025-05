Begoña intenta que María recapacite antes de tomar una decisión equivocada: “Si vendes las acciones, todo el mundo te odiará”

María le había dicho a Andrés que no vendería sus acciones, si echaba a Begoña de casa. Sin embargo, el joven De la Reina no ha entrado en el juego y le respondió que no iba a renunciar a Begoña.

María, entonces, decide seguir adelante con su idea de vender las acciones.

Begoña, sin embargo, intenta que María reflexione. Le dice que, si vende las acciones de Julia, perderá todo el poder que ahora tiene en casa y se convertirá en una sombra para todos.

“Si vendes las acciones, tu soledad será tal que será un infierno vivir aquí”, le dice Begoña a María que se queda totalmente sin palabras. ¿Qué pasará ahora? , ¿María cambiará de opinión?