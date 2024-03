En el último capítulo de Hermanos: Sarp le comunica a su madre la peor de las noticias tras salir del calabozo

El último capítulo de Hermanos nos ha regalado varias alegrías. Los alumnos del Ataman han podido respirar tranquilos gracias a que alguien los ha ayudado, mientras que la madre de uno de ellos recibía una inesperada noticia que la ha dejado completamente destrozada. ¡Pero vamos a empezar por el principio!

Doruk y Asiye volvieron a regalarnos un momento muy especial. La joven Eren le recordó a su novio lo mucho que valía y lo animó a luchar por su sueño de dedicarse a la música. A los dos les gustaría trabajar juntos en el futuro haciendo lo que más les gusta en el mundo: cantar. ¿Lo conseguirán?

Otra pareja que vive uno de sus mejores momentos es la de Berk y Aybike. El hijo de Ayla se coló en casa de su novia para pasar tiempo con ella pensando que sus suegros no estarían, pero Sengül y Orhan aparecieron de repente y el joven tuvo que esconderse en el armario para que no lo pillaran. ¡Se libró de una buena bronca por los pelos!

Gracias a Nebahat, Ahmet descubrió que Şevval le había tendido una trampa para separarlo de Suzan, así que el padre de Sarp, Ömer y Yasmin se presentó en casa de la mujer que ama para explicarle lo sucedido.

A Suzan no le costó trabajo creerse lo que le contó Ahmet, ya que sabía perfectamente de lo que era capaz Şevval. Lo que la madre de Ömer no se esperaba era la proposición que Ahmet quería hacerle: ¡Le pidió matrimonio! Así que si todo marcha según lo esperado… ¡Nos vamos de boda!

Gracias a que Ahmet pagó la fianza, Ömer, Sarp y Ogulcan pudieron salir del calabozo. Los tres habían sido detenidos por culpa de Akif y en cuanto pusieron un pie en la calle se le echaron encima. El padre de Doruk no asumió la culpa, pero les aseguró que solucionaría el problema y les entregaría a la policía al verdadero culpable.

En el colegio Ataman, no cesaron las peleas. En esta ocasión, la trifulca la protagonizaron Yasmin y Elif. La hija de Ahmet se metió con la recién llegada y se burló de que sus zapatillas eran falsas. Sin embargo, la hermana de Berk no se dejó pisar y le plantó cara. ¡Por suerte, detuvieron la pelea y las jóvenes no llegaron a las manos! ¿Volverán a tener problemas o acabarán entendiéndose?

Por último, Sarp y Yasmin tuvieron que darle a su madre la noticia del próximo compromiso de su padre. Como ya imaginaban, a Şevval no le sentó nada bien enterarse de que Ahmet se iba a volver a casar y desahogó su rabia rompiendo un cristal en el baño con su puño. Delante de sus hijos, Şevval trató de disimular, pero ellos notaban que estaba rota por dentro. ¿Asumirá este compromiso o intentará evitarlo?

¿Solucionará Akif el problema del casino ilegal? ¿Volverán a enfrentarse Elif y Yasmin? ¿Cómo actuará Şevval ahora que sabe que Ahmet y Suzan se van a casar? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Hermanos para descubrirlo!