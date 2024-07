En el último capítulo de Hermanos: Ömer, a punto de descubrir toda la verdad, ¿podrá Akif evitarlo o será demasiado tarde?

Esta semana tenemos de todo, traiciones, amenazas y hasta una declaración de amor. Comenzamos viendo como Şevval intenta sobornar a Aybike porque sabe que ella ha sido la culpable del accidente de Ahmet.

La joven fue a decirle que lo sabía todo y la madre de Sarp para no ser descubierta le dice a que se ofrece a pagarles la deuda que tienen los Eren para que puedan seguir viviendo en su casa.

Aybike con muchas dudas de si esta haciendo lo correcto… ¡Acepta!

Una vez aceptada la propuesta tienen que ir a decírselo a la familia. Şevval pone de excusa para que no sospechen que a Ömer le pertenece parte de la herencia de su padre y que lo pagará con ese dinero.

A Ömer no le ha sentado nada bien esta decisión, pero es consciente de la mala situación por la que está pasando su familia y decide aceptarlo, aunque tiene sus dudas de si las intenciones de Şevval son buenas o no.

Por otro lado, Asiye le recrimina a Aybike que no le haya preguntado a Ömer antes de tomar la decisión. ¿Debería de haberle preguntado la joven a su familia antes de aceptar la propuesta?

Akif sigue en sus trece engañando a Nebahat y esta vez le a traicionado de una manera horrible ¡Le ha dado su dinero a Süreyya para que sea socia de la empresa!

Cuando Akif le da la noticia a la madre de Süsen, ella estalla de felicidad hasta que se entera de que ese dinero es de la empresaria que días antes la había despedido.

Por supuesto la mujer de Akif todavía no sabe nada ¿Qué pasara cuando se entere? ¿Volverá a romper con Akif?

El gran momento ha llegado por fin Ayaz se declara a Asiye, aunque lo hace de una manera un poco agridulce. El joven se sincera por completo y a parte de decirle que está enamorado de ella le cuenta lo de la apuesta con Sarp.

Este momento podría haber sido uno de los más bonitos de Hermanos, pero la joven al saber que Ayaz le traiciono al principio engañándola no ha respondido de la mejor manera.

Su cara reflejaba decepción y tristeza al saberlo todo. ¿Se le pasará y podrá perdonar a Ayaz? ¿Tendremos nueva pareja en Hermanos?

Ayla y Berk no están en su mejor momento, desde que llego Gokhan a sus vidas no paran de tener enfrentamientos por culpa del dinero que Berk le da a su padre. Lo último ha sido que Gokhan se ha convertido en socio de la empresa, algo que no ha hecho gracia a Ayla.

Las decisiones de Berk están afectando mucho a su madre y ella toma una drástica decisión: Irse de casa. El joven intenta detenerla, pero ya es demasiado tarde, ella lo tiene mas que decidido, no piensa convivir con padre de Berk.

Después de que Akif se la jugara a Sultan pensábamos que todo se había acabado, pero… ¡No! La mujer de Sado llama al empresario para decirle que tiene una copia del video en el que Süreyya mata a Suzan y el la cubre.

Lo peor es que Sultan se lo ha enviado a Ömer para que sepa toda la verdad. Akif hará todo lo posible porque el joven no lo vea, pero… ¿Conseguirá llegar a tiempo?

todo esto y mucho más en el próximo capítulo de