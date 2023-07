En el último capítulo de ‘Hermanos’: Gönül gana la batalla y Orhan vuelve a su lado

La señora Sevgi, tras descubrir que su nuera y su hijo querían incapacitarla para quedarse con su dinero, llega al gallinero de los Eren buscando refugio. Ahmet, que no comprende la decisión que ha tomado su madre, acude a la nueva casa de los Eren e intenta convencerla sin éxito para que vuelva a casa. Sevgi afirma que se avergüenza de ser su madre... ¿cómo será la relación entre ambos ahora?

Gönul, al descubrir que Orhan acompañó a su exmujer a realizarse una ecografía, se llenó de rabia y... ¡decidió que quería divorciarse! Esta precipitada decisión hace que Şengül se ilusione y crea que Orhan volverá con ella. Sin embargo, lo que nadie se espera es que Orhan, influenciado por Afra, le iba a pedir disculpas a su mujer con un ramo de flores. Gönül, consciente de su desproporcionada reacción, decide perdonar a su marido... ¿Cómo le sentará esta reconciliación a Şengül?

Berk, que debido a su nuevo comportamiento no deja de meterse en líos, descubre que Aybike empieza a ser amiga de Tolga y enfurece. Su exnovia no entiende el repentino cambio de carácter del hombre del que estuvo tan enamorada. “Se te ha ido la olla del todo”, le espeta... ¿Serán capaces de mantener una relación cordial?

Oğulcan, por su parte, recuerda una conversación con su primo que podría cambiarlo todo. Y es que Ömer le contó que Suzan le había contado que su padre biológico se llamaba Ahmet Yilmaz. Oğulcan empieza a atar cabos y llega a una conclusión: ¡Ahmet es el padre biológico de Ömer! Todo encaja, aunque han decidido no decirle nada al joven Eren por el momento, ¿qué puede pasar si se entera?

Süsen enfureció al enterarse de que su novio cenó con Leyla, pero el problema no reside ahí... El joven Eren no le dijo nada a Süsen y para colmo ¡parece ser que Leyla está empezando a sentir algo por Ömer! Ante esta situación, el joven Eren se diculpó con su novia y ella le hizo creer que todo estaba bien. Sin embargo, ¡Süsen estuvo cenando con Sarp! “Lo has hecho por venganza”, le dice Ömer muy enfadado. ¿Será este el principio del fin de su relación?

Suzan está viviendo en una de las casas de Nebahat, ella se lo permitió cuando se quedó sin dinero con la condición de que no dejase entrar a Akif. Sin embargo, cuando Akif se ve en la calle, va apedirle ayuda a Suzan. Ella se compadece de su todavía marido y le permite que viva unos días allí, pero... ¡Nebahat les pilla! Y sin ningún tipo de compasión los echa a ambos a la calle.

¿Qué pasará con la señora Sevgi?, ¿volverá con su hijo? ¿Oğulcan desvelará la verdadera identidad de Ahmet? ¡No podemos tener más ganas de descubrirlo todo! ¡No te pierdas los próximos capítulos de ‘Hermanos’ en Antena 3!