Oğulcan nos muestra su lado más romántico en ‘Hermanos’… ¡y en la vida real!

Oğulcan por fin ha sido correspondido en el amor en ‘Hermanos’. Después de mucho tiempo ayudando a Harika, siendo su mayor apoyo cuando todo el mundo le daba la espalda, la hija de Suzan se le ha declarado… ¡y han iniciado una relación!

Desde que formalizaron su noviazgo, el hijo de Orhan y Sengül no ha querido separarse de ella. Oğulcan no podía creerse que Harika quisiese estar con él. Inmortalizaba cada momento con ella para asegurarse de que eso no era un sueño. ¡Cómo nos gusta ver a Oğulcan enamorado!

¿Pero sabías que el actor que interpreta a este personaje también ha mostrado su lado romántico al mundo? Cihan Şimşek ha compartido en sus redes sociales una emotiva publicación en la que pedía a su novia de diez años… ¡matrimonio!

Cihan en redes

El actor turco nacido en Alemania en 1992 ha participado en numerosas series y películas a pesar de su corta edad. Se ha hecho especialmente popular en Turquía al participar en éxitos juveniles como ‘Hermanos’.

En sus redes sociales le encanta compartir momentos del rodaje de la serie en los que podemos apreciar el buen rollo que se respira entre todo el elenco. ¡Cómo nos gusta verlos juntos!

Pero hay una persona muy especial para él con la que le gusta compartir fotografías, su novia, Sinem Şimşek, o mejor dicho… ¡su prometida! El pasado mes de diciembre, Cihan le pidió matrimonio y no dudó en compartir el momento en su cuenta de Instagram. ¡Cómo nos alegramos por la pareja!

Algunos de sus compañeros de reparto de ‘Hermanos’ se pasaron por la publicación para comentar lo felices que estaban por su compañero. Onur Seyit Yaran (Doruk), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) o Bilal Yiğit (Ömer) fueron algunos de ellos.

Esperamos que su personaje en la serie, Oğulcan, también tenga su ‘momento pedida’ y lo veamos algún día ‘camino al altar’ acompañado de Sengül. ¡Sería un momentazo!