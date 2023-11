"Tu marido te está engañando": Hermanos, el lunes y martes en Antena 3

Akif y Nebahat han vuelto a las andadas, pero Suzan parece que está cegada y no quiere verlo. Su marido al final siempre vuelve a engañarla y consigue que su mujer no descubra que le está siendo infiel, pero parece que esta vez no va a tener tan buena suerte.

Şevval le enseñará a Suzan la foto de Akif y su ex...¡besándose! La mujer se quedará sin palabras y echará a Akif de su casa. ¿Qué pasará ahora?

El empresario, entonces se vengará de Şevval porque, según él, ella es la culpable de que su matrimonio se haya roto. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar para impedirlo? ¡No te pierdas los próximos capítulo de Hermanos, el lunes y martes, en Antena 3!