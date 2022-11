Doruk intentará recuperar a Asiye en el próximo capítulo de 'Hermanos': "A lo mejor todavía me quieres"

El lunes y martes tienes una nueva cita con 'Hermanos', la ficción turca que triunfa en Antena 3. La última semana vimos como Asiye no podía perdonar la traición de Doruk. A la joven le dolió mucho que Doruk le haya ocultado que su padre fue quién disparó a Erhan y no está dispuesta a soportar más mentiras.

A pesar de estar enamorada, Asiye decide romper su relación con Doruk, el joven se queda con el corazón roto y no entiende que la joven le eche la culpa por algo que su padre hizo.

Pero las cosas no se quedarán así, el amor entre Doruk y Asiye es más fuerte que cualquier problema, y el lunes veremos cómo el joven intenta recuperar al amor de su vida: "¿Está manda es tuya?", pregunta Doruk, Asiye asiente: "Si la abrazo, será como si te estuviera abrazando a ti", comenta el joven.

Ante estas palabras, Asiye no puede evitar sonreír: "Me ha parecido que sonreías, a lo mejor porque todavía me quieres", apunta Doruk. ¿Veremos esta semana la reconciliación de una de nuestras parejas televisivas favoritas?