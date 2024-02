¡Detrás de las cámaras! Así vivieron los actores de Hermanos la grabación de la función en el colegio de Emel

Emel estaba muy triste porque creía que no iba a poder ser una princesa y participar en la función de su colegio. No tenía dinero para comprar un disfraz y no quería que eso fuese un problema para su familia.

Lo que estaba claro es que los Eren no iban a dejar sola a la pequeña de la familia y en cuanto lo descubrieron… ¡se volcaron con ella! Se apretaron el cinturón y le compraron el vestido más bonito que podía imaginar.

Además, la acompañaron en su gran día interpretando con ella una bonita función con un gran mensaje para sus compañeros y un gran aplauso por parte de todo el público.

Castillos, príncipes, princesas y hasta una divertida improvisación por parte de Oğulcan no faltaron en El sueño de la princesa.

Los actores y actrices de Hermanos también disfrutaron mucho grabando esta escena de la serie y han sido varios los que han compartido imágenes del mágico momento en sus redes sociales.

Uno de ellos ha sido Onur Seyiy Yaran quien vestido del príncipe Doruk se lo pasó como un niño y demostró lo bien que se lleva fuera del set de rodaje con Su Burcu Yazgi quien interpreta a Asiye en la ficción que turca. ¡Su química traspasa la pantalla!

También los primos de los Eren, el actor Cihan Simsek que da a vida a Oğulcan y Melis Minkari que interpreta a Aybike compartieron fotos de este día demostraron que se llevan a las mil maravillas. ¡Qué guapos iban todos! ¡No te pierdas todas las imágenes en el vídeo de arriba!