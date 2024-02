Yasmin le declara la guerra a Asiye y sus amigos: "¡Ahora son nuestros enemigos!"

Yasmin y Asiye han protagonizado un fuerte enfrentamiento en el colegio Ataman. Asiye se ha abalanzado sobre ella tras descubrir que fue la hermana de Sarp la que destruyó su vídeo provocando que no pudieran participar en el concurso.

Aunque Yasmin lo negó todo, su gran mentira se vino abajo cuando ni su hermano fue capaz de defenderla.

“¿Por qué no me has defendido?”, le echa en cara Yasmin a Sarp sin entender que su hermano ahora su hermano se haya pasado al bando de los buenos. Él le confiesa que ahora se lleva mejor con Ömer y que no quiere más peleas con él.

Yasmin, entonces, le dice que no quiere que se lleve bien con él y que no les quiere a su lado. Primero, según ella, la avergonzaron en el desfile y ahora Asiye casi le arranca el pelo. Ella lo tiene claro: “Esa gente son nuestros enemigos”. ¿Qué hará Sarp al respecto?