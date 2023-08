¡La vida de Ömer no corre peligro!: El joven se recupera y le cuenta a Asiye que fue Sarp quien atropelló a Emel

Asiye está desolada y tiene mucho miedo de que algo malo le pase a Ömer. Además, tras descubrir que su hermano se quedó inconsciente como consecuencia de la paliza que recibió por parte de Sarp, no duda en plantarse en casa del joven apara exigir justicia.

Por suerte, Asiye recibe la mejor de las noticias y la doctora les cuenta a ella y a Doruk que la hemorragia de Ömer se ha detenido y que el joven se encuentra bien: “Su vida no corre peligro”, les dice.

Los hermanos se reencuentran y Asiye no puede ocultar su inmensa alegría. La doctora le dice al joven que no debe meterse en ninguna pelea más si no quiere que su salud empeore.

Ömer, entonces, le cuenta a su hermana y a su amigo que… ¡Sarp fue la persona que atropelló a Emel! El joven le dice a su hermana que no va a permitir que Sarp se vaya de rositas, pero le promete que no se volverá a meter en peleas. Doruk les dice que lo mejor es denunciarlo así la policía le dará su merecido.