"Para mí tampoco existes”: Sarp vuelve a hacer de las suyas y enfrenta a los primos Eren

Oğulcan ha tenido que vivir una de las situaciones mas vergonzosas de toda su vida delante de todos. En el Ataman los jóvenes y el profesor se han dispuesto a ver el video que había realizado Oğulcan para patrocinar a la universidad.

Todo parecía ir de maravilla hasta que ha salido en la pantalla imágenes de peleas en el centro y de animales en el campo ¡Una vergüenza! Oğulcan ha repetido una y mil veces al profesor que ese no era el video que él había editado, pero no ha servido de nada.

Cuando el joven ha ido a comprobar en el ordenador el video original se ha encontrado con la pluma de Ömer, en ese momento su furia ha explotado ¡Cree que su primo ha querido dejarle en evidencia! El hermano de Aybike se ha dirigido hacia su primo y le ha propinado un puñetazo.

El hermano de Asiye no daba crédito a lo que estaba pasando ¡Él no ha hecho nada! Lo que no sabe Oğulcan es que quien el piensa que es su mayor apoyo es su mayor enemigo.

¡Sarp ha sido el culpable! Él es quien ha destrozado su video y quien ha puesto la pluma de Ömer ahí para culpabilizarlo ¿Cuánto tardará Ömer en darse cuenta?