Suzan es libre y toma una dura decisión tras leer la carta de despedida de Harika: “Solo tengo un hijo y es Ömer”

Suzan se quedó destrozada cuando Ömer fue a visitarla a la cárcel para contarle que Harika se había ido y se había llevado con ella el dinero de la señora Sevgi. Con el disgusto todavía en el cuerpo, Suzan recibió la visita de Ayla y Nebahat y prometieron ayudarla a salir de la cárcel si se aliaba con ellas contra Akif.

Gracias que las dos amigas pusieron al empresario contra las cuerdas al hablar con los socios a los que le debía dinero, Akif pagó la fianza de Suzan al vender el colegio Ataman y la sacó de la cárcel.

La agente que le entrega sus pertenencias a Suzan al salir de prisión le dice que ha llegado una carta para ella… ¡Es de Harika! Al salir, la mujer de Akif se sienta en un banco y comienza a leerla: “No voy a decirte dónde estoy porque sé que vendrías a buscarme y a pedirme que devuelva el dinero”.

Suzan no puede aguantarse las ganas de llorar al darse cuenta de que su hija no tiene intenciones de volver y… ¡Rompe la carta! “¿Cómo has sido capaz de esto Harika?”, grita desconsolada.

En ese momento, Akif llega para recogerla y ella le cuenta lo que acaba de leer. “Yo ya no tengo ninguna hija. Tengo un hijo y es Ömer”, le confirma. ¿Podrá perdonar algún día a Harika por lo que ha hecho?