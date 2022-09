Suzan jura vengarse de Akif tras revelar su secreto: "Te lo haré pagar"

Suzan y Akif parecen haber entrado en una espiral de venganza que comenzó la madre de Harika. Quería conseguir que Akif abandonase la empresa, y para ello inició una investigación para sacar todos sus trapos sucios.

Aunque la mujer de Kenan se lo confesó al marido de Nebahat, no se esperaba que Akif descubriese todo lo que se traía entre manos. Suzan intentó chantajear a uno de los empleados de confianza de Akif. Le ofreció el 20% de la empresa a cambio de algo que pusiese a su nuevo socio en un compromiso.

Sin embargo, las cosas no le salieron bien a Suzan. Este empleado decidió no traicionar a Akif y se lo contó todo. Por eso, ahora el marido de Nebahat ha decidido devolvérsela utilizando una información muy preciada: sabe que Ömar es hijo de Suzan, y no había mejor venganza contra ella.

¡Akif desveló el secreto delante de todos en la fiesta del día de la madre del colegio Ataman!

Suzan no lo ha dudado y se ha enfrentado a él. “Te advertí de que no jugaras con fuego y te has quemado”, le ha dicho Akif. La madre de Harika está fuera de sí. ¡No puede creer que haya sido capaz de algo así!

Akif le ha respondido que no va a parar si se trata de ella, y Suzan ha salido corriendo de allí.

A pesar de que el marido de Nebahat se ha puesto muy agresivo, la madre de Harika no se ha achantado y se ha jurado a sí misma que le hará pagar a Akif por lo que ha hecho. ¿A qué estará dispuesta?