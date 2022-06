Suzan deja a Akif y le hace una dura advertencia: "Nosotros provocamos ese accidente, tenemos que ayudar a esos niños"

Suzan cree que ella y Veli provocaron el accidente en el que murió Hatice y así se lo hace saber a Akif.

Cree que si Hatice no les hubiera pillado en la cama y no se hubiera subido a ese coche, no habría tenido ese accidente que le costaría la vida.

Por eso le pide a su amante que tienen que hacer algo para ayudar a esos pobre niños que se han quedado huérfanos.

Akif, por su parte, le responde que ellos no han provocado nada y que no debería sentirse culpable por eso: “Ha sido el destino”.

“Te juro, Suzan, que tú eres mi único pecado en esta vida”, le dice Akif, pero ella le dice que no puede soportar esta culpa y que no quiere volver a verle.

“Se acabó” dice Suzan antes de irse de allí, pero Akif no lo tiene tan claro que su relación haya acabado…