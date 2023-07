Süsen le hace creer a Ömer que han hecho las paces, pero nada es lo que parece

Süsen tiene cada vez más celos de Leyla y sobre todo va vez que ve cerca a la joven de Ömer. En cambio, el joven Eren cada vez pasa más tiempo con ella. Además, está muy agradecido con ella porque ella le prestó dinero para poder pagar su deuda con Ahmet.

Süsen se enfadó cuando vio que Leyla le ofreció su pañuelo para curar una herida, pero la gota que colmó el vaso fue cuando Berk le contó que Ömer y la hermana de Tolga habían…¡cenando juntos y él se lo ocultó! La joven llena de lágrimas se fue sin casi dejar a su todavía novio que se explicase.

Ahora, Ömer ha vueto para intentar que Süsen le perdone. Se justifica diciendo que se encontró con Leyla por casualidad y que lo ha malinterpretado todo: “Cenamos y me llevo a casa”. El joven le dice que no se lo dijo porque sabe que la hermana de Tolga no le gusta nada.

Süsen, entonces, le dice que si ella fuese a cenar con un chico y no se lo dijese, si le parecería bien a lo que él, dudando, le responde que sí, pero siempre que haya una explicación razonable.

“Perfecto·, le dice ella a lo que él le responde: “¿Hemos hecho las paces?”. Süsen dice que sí, pero parece que tiene un as guardado bajo la manga y que va a poner a prueba a su novio. ¿Qué está dispuesta a hacer?