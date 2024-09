Süsen, feliz y emocionada ante la propuesta de Ömer: "¿Quieres casarte conmigo?"

El joven se ha arrepentido de no haber aceptado la propuesta de su novia y de no haberla apoyado en uno de sus peores momentos. Süsen se había marchado muy triste pensando que Ömer no quería casarse con ella.

Ömer la ha perseguido por toda la carretera durante un buen rato montado en un taxi. La joven se ha bajado asustada y violenta con intenciones de saber quién la estaba siguiendo.

Cuando se ha abierto la puerta del taxi ¡Es Ömer! Aun así, Süsen no se baja del burro, le ha dolido mucho que su novio no aceptara su propuesta y que quisiera esperar. El joven se ha bajado del taxi con una tableta de chocolate y se la ha ofrecido.

Ömer le ha insistido en que se comiera el chocolate y mientras Süsen lo hacía, le ha hecho un anillo con el papel de plata que envolvía el chocolate ¡Qué bonito!

Finalmente ha hincado rodilla y le ha hecho la pregunta que hará que se unan para siempre: “¿Quieres casarte conmigo?” Süsen, por supuesto, ha contestado que sí entre lágrimas de emoción y felicidad. ¡Vivan los novios!