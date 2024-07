Süreyya se convierte en la nueva socia del club gracias a Akif que ha vuelto a utilizar a Nebahat para conseguirlo

Akif sigue en sus trece, ha vuelto con Nebahat, pero sigue piropeando a Süreyya cada vez que la ve: “¿Se puede tener una sonrisa tan bonita?, doy gracias a dios por ver esa sonrisa, ¡Sonríe siempre mi Süreyya!” le dice, y eso no es todo si no que… ¡Ha vuelto a traicionar a su mujer!

Nebahat había despedido a la madre de Süsen de la empresa porque no quería que estuviera cerca de su marido y el sin darle ninguna explicación decide echarla. Akif cuando se entera empieza a idear un plan para que Süreyya se haga socia de la empresa.

Y esto no es lo más grave si no que ¡coge dinero de la cuenta de su mujer para dárselo! Cuando ella le pregunta que de donde ha sacado el dinero y Akif le confiesa que es de Nebahat que se queda a cuadros.

Hasta su amante piensa: ¿Cómo ha podido hacerle eso a su mujer? Sin embargo, después de que Nebahat la despidiera ella no va a tener ningún miramiento.

Ambos acaban riéndose cuando Akif le dice: “Con lo que he sido capaz de hacer, te habrás dado cuenta de lo que me importas y de que yo también te importo... Así me lo parece a mí”

¿Qué hará Nebahat cuando se entere de que su marido le ha traicionado de nuevo?