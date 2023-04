Sengül, cómplice Ömer tras descubrir su secreto: "No le contaré a nadie que trabajas para un prestamista"

Sengül había ido a la tienda de móviles de su barrio para comprar una pantalla y allí se enteró de una noticia que no se esperaba. ¡Ömer estaba trabajando para un hombre muy peligroso! Aunque al principio la mujer se Orhan no se creía lo que el dependiente le decía, al llegar a casa necesitaba corroborar la información con su sobrino.

“¿Trabajas con prestamistas?”, le pregunta Sengül directamente cuando lo ve. Ömer niega que eso sea verdad, pero cuando su tía amenaza con comentárselo a su tío… ¡Su sobrino le confirma que es verdad!

“No te preocupes, no se lo diré a nadie”, le asegura Sengül. Ömer le dice que no le gusta trabajar en eso pero ahora mismo no tiene otra opción. Además, le asegura que su intención es dejarlo pronto, aunque su tía lo anima a seguir ganando dinero.

“Es difícil sobrevivir con un trabajo decente”, le recalca Sengül al joven Eren. Ante las palabras de su tía, Ömer incluso le da dinero para que lo gaste en lo que lo necesite. ¿Qué pensará Orhan si se entera que su mujer está ocultando el peligroso trabajo que desempeña Ömer? ¿Cuándo tardará su familia en descubrirlo?