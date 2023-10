Sengül, sin palabras al descubrir que el matrimonio entre Orhan y Gönül no va bien: "Todavía me quiere"

Sengül le ha comunicado a su exmarido que no quiere que tenga problemas con Gönül para acudir tan frecuentemente a su casa por visitar al bebé. Orhan, que no olvida la escena que montó su mujer hace no mucho, salta contra su exesposa y confiesa que las cosas no van bien entre la madre de Afra y él.

“Estoy harto de que se comporte así”, afirma el padre de Aybike. Sengül le recomienda, entonces, que no vuelva por su casa, palabras que no hacen ninguna gracia a Orhan y que hacen que estalle.

Después, ambos se enzarzan en una acalorada discusión en la que la madre de Ogulcan el echa en cara a su exmarido lo rápido que se casó con Gönül. Sin embargo, al ver lo afectado que está Orhan, Sengül decide suavizar la situación: “Así es tu mujer”.

“Ella será mi mujer, pero vosotros también sois mi familia”, afirma el padre de Aybike y su exmujer no puede evitar enternecerse ante esas palabras. Sengül abandona la escena con una tonta excusa y se dice a sí misma: “Todavía me quiere”. ¿Volverán a estar juntos en algún momento?