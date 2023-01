Sengül, fuera de sí se enfrenta a Harika: “No te acerques a mi hijo”

Oğulcan y Harika están cada vez más cerca, algo que a Sengül, la madre del joven, no le gusta nada. Han pillado robando a Ögulcan por culpa de Harika... ¡Ella se aprovecha de él! Sengül, harta de esta situación, acude en mitad de la noche a casa de Harika. Nerviosa y gritando le advierte que se aleje de su hijo, que no se acerque más a él: “Escucha loca de remate, no te acerques a mi hijo, como le hagas daño te arrepentirás” le ha dicho Sengül amenazando y enfadada.

Harika se defiende diciéndole que ella no tiene culpa de gustarle a su hijo, que es el quien tiene que alejarse de ella: “Odias a mi niño, odias a mi príncipe” le ha grita foSengül, a lo que la joven explota entre risas humillándola por cómo se había referido a Oğulcan.

La tensión aumenta y ambas forcejean con la puerta y Harika le amenaza con llamar a la policía si Sengül no se largaba de allí. Cierra la puerta de un empujón y la madre de Oğulcan se va pero su enfado no remite y continúa gritándole a Harika mientras que se va, “¡Tarada! ¡Búscate un buen psiquiatra!” le dice.