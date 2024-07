Sarp, sin palabras ante una sorpresa que no se podía ni imaginar: "Acabo de enterarme que soy el novio de Lydia"

A Sarp siempre ha gustado Lydia, sin embargo, ella solo tenía ojos para Ömer. Desde que llegó al Ataman se fijó en el joven Eren y no le importó que él fuese el novio de Süsen.

Ömer no se llevaba mal con ella hasta que descubrió su verdadera cara y se dio cuenta que no era tan buena y dulce como aparentaba ser. Se distanciaron y la joven empezó a juntarse más con Sarp quien no podía estar más emocionado de pasar cada vez más tiempo junto a ella.

Una cosa llevó a la otra y Lydia empieza a fijarse más en él, aunque Sarp ya había perdido casi la esperanza de conquistarla.

Entonces, Yaman llama a Lydia para que su hija vaya a cenar con él y Suzan y ella le pregunta, delante de Sarp, si su novio puede ir con ellos… ¡refiriéndose a Sarp!

El joven se queda sin palabras ante la manera tan original de Lydia de pedirle salir y ella le dice que ella también se hubiese esperado otra cosa con flores o bombones. Sarp entonces le promete que se lo pedirá cómo es debido.

Sus compañeros llegan a la cafetería y se quedan alucinados de que...¡estén ante la nueva pareja del Ataman! ¡Momentazo!