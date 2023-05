El regalo envenenando de Akif a Suzan: "He decidido nombrarte presidenta del grupo Atakul"

Akif perdió todo su dinero por apostarlo todo a que un barco llegase a su destino. ¡Su hundimiento lo dejó en la ruina y lleno de deudas! A pesar de que acababa de tener un grave problema de salud, el empresario sólo podía pensar en cómo solucionar lo que se le venía encima.

Pronto embargarían todas sus posesiones para cubrir sus deudas y él acabaría, seguramente, en la cárcel por no poder hacer frente a ellas. Por eso, Akif ha pensado que la solución es… ¡Pasarle el problema a su mujer! Cree que, en caso de que la detuviesen, él podría ayudarla y, si fuese a la inversa, ella no podría hacerlo con él.

A la hora de la cena, Akif le dice a Suzan que tiene una sorpresa para ella: “Después de lo que me pasó ayer, he decidido nombrarte presidenta de la junta directiva del grupo Atakul”. ¡La madre de Harika no puede creerse el regalo que le está haciendo su marido!

Akif explica que quiere dejar de ser adicto al trabajo y por eso quiere relegar sus responsabilidades en su mujer. Suzan todavía no puede encontrar las palabras para expresar la felicidad que siente ahora mismo. ¡Ay, si supieran sus verdaderos planes!

“Querías un puesto de trabajo, pues que sea el mejor”, asegura Akif. Suzan no puede ni imaginarse la que se le viene encima… ¿Cómo reaccionará cuándo descubra las deudas de la empresa?