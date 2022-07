¡Pillados!: ¡Harika descubre a Suzan y a Akif, a punto de besarse!

Akif y Suzan están jugando con fuego. El marido de Suzan se ha ido fuera de la ciudad por un viaje de negocios y Akif aprovecha la ocasión para ir a visitar a Suzan.

Aunque Suzan le dice que se vaya de su casa porque ya no quiere volver a verlo, Akif insiste en que no puede vivir sin ella. En ese momento, vuelve a casa el marido de Suzan porque se le ha olvidado el pasaporte y Akif se esconde rápidamente para no ser descubierto.

Consiguen salir airosos de esta situación, al irse el marido de Suzan de allí sin sospechar nada, pero lo peor estaba aún por llegar.

¡De repente llega Harika y descubre a Suzan y a Akif, a punto de besarse! ¿Cómo podrá justificarse Suzan con su hija?, ¿Cómo reaccionará Harika al darse cuenta de que Aybike decía toda la verdad?