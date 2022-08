Avance semanal de 'Hermanos': "Pase lo que pase, no te decepciones, hay demasiada gente decepcionada"

Ömer no está pasando por su mejor momento. El joven se ha vuelto a pelear, esta vez con Tolga, el exnovio de Ayşe. Además, ha comenzado a trabajar con Akif como su asistente personal. Cuando Kadir lo ha visto limpiándole los zapatos al marido de Nebahat no se lo podía creer. Él quiere que su hermano estudie… no cree que ese sea el buen camino. Sin embargo, su familia no sabe qué hacer, el joven está demasiado confundido.

En los próximos capítulos veremos cómo la policía llega a casa de los Eren para llevarse a Ömer detenido por la pelea. Tolga lo ha denunciado, y su futuro depende de cómo evolucione el estado de salud del joven y de si se recupera.

Además, la historia entre Doruk y Asiye sigue avanzando. Los dos jóvenes están cada vez más cerca, y los buenos gestos del hermano de Melisa están haciendo que la Eren poco a poco confíe más en él.

Eso sí, se encontrarán con algún obstáculo por el camino.

Por último, un secreto de la familia Eren está a punto de salir a la luz. Hasta ahora solo Kadir y Orhan saben que Ömer es en realidad hijo biológico de Suzan, pero alguien más va a descubrirlo. ¿Se lo contará a todos?

¡Descúbrelo, el lunes y martes, en los próximos capítulos de ‘Hermanos’ en Antena 3!