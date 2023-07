Orhan y Gönül se reconcilian mientras Şengül está convencida de que su exmarido volverá con ella

Orhan está muy feliz desde que supo que volvería a convertirse en padre. El problema es que descubrió que Şengül estaba embarazada cuando acababa de casarse con Gönül.

Aunque ella le pidió que no viese más a su exmujer, él no puede evitar preocuparse por su bebé y decidió acompañar a Şengül a una revisión. Al descubrirlo Gönül, perdió los papeles al creer que su marido había vuelto con su ex y…¡le pidió el divorcio!

Tras lo ocurrido, Şengül está convencida de que Orhan volverá a sus brazos. Sus hijos, Oğulcan y Aybike tampoco pierden la esperanza e ilusionan a su madre con que volverán a ser la familia que eran antes. Mientras, Orhan, influenciado por Afra, se presenta en casa de Gönül con un ramo de flores para disculparse y hacer las paces.

Gönül también se disculpa con él y Orhan le dice que aceptará sus disculpas con una condición: “No te vuelvas a quitar este anillo nunca más”, le dice. La pareja se reconcilia mientras planean una cena para celebrarlo. ¿Qué hará Şengül cuando descubra que Orhan no se ha divorciado?