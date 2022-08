¡Orhan cae desplomado al suelo! ¿Sobrevivirá?

Orhan está pasando últimamente por un momento muy complicado. Primero sus sobrinos se intoxicaron con una estufa. Después su mujer ha comprado muchas cosas que no pueden pagar y ahora tienen una importante deuda que no saben cómo afrontar. Por último Berk, acompañado de otros cuatro chicos, le pegaron a él, a Kadir y a Ömer una paliza como venganza por haber defendido a Aybike en el colegio.

El día de la intoxicación, Orhan ya dio un primer susto a su familia al sentarse en el suelo. Él no quiso alarmarlos, y les aseguró que solo se le había bajado la tensión por el mal rato que pasaron. Los jóvenes tardaban en despertar, y eso hizo que sus tíos y primos sintieran mucho miedo.

Sin embargo, el momento de la pelea ha sido clave para Orhan. Al tío de los Eren lo empujaron contra un bordillo y se hizo mucho daño en el abdomen. Él, de nuevo, no ha querido preocupar ni a sus sobrinos ni a Şengül, así que cuando ha llegado a casa se ha acostado.

A la mañana siguiente, al despertar, ha visto que tenía en su cuerpo un gran moratón y que, además, estaba un poco mareado y le costaba andar. Aun así, él quería ir a casa de los hermanos Eren para llevarles el desayuno y ver cómo estaban.

Şengül sospechaba que su marido ocultaba algo, pero él lo ha negado y se ha ido. Orhan sigue asegurando que está bien, también a sus sobrinos, pero ellos no lo ven así. “Me siento culpable por no haber podido impedirlo”, le ha dicho el tío. Por suerte, Ömer y Kadir están bien, así que Orhan no tiene por qué preocuparse.

De pronto ha llegado Şengül a la casa de los Eren y ha visto que Ömer y Kadir también estaban heridos. La tía de los hermanos se ha puesto muy nerviosa porque nadie le contaba nada y, de pronto… ¡Orhan ha caído desplomado al suelo! ¿Qué le ha pasado? ¿Sobrevivirá?