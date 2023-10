Ömer y Süsen, cada vez más distanciados y.… ¿al borde de la ruptura?

Ömer no entiende porque su novia se ha acercado tanto a Sarp. Él le ha pedido a Süsen una explicación; sin embargo, ella no puede dársela... ¡ello implicaría que descubriese la verdad sobre la muerte de Kadir! Por ello, cada vez están más distanciados.

En el Ataman, Süsen vaga como un alma en pena. Sarp, al ver a su confidente en tal estado, se acerca a preguntarle por su estado de ánimo. Sin embargo, ella no quiere hablar con el hijo de Ahmet y le comunica que prefiere estar sola. El joven sigue insistiendo, pero al ver a lo lejos a Ömer, prefiere evitar meterse en líos y abandona la escena.

El hermano de Asiye se queda perplejo al ver a su novia, de nuevo, mayor enemigo. Cuando él se acerca a ella, Süsen - desconsolada - intenta arreglar la situación. Sin embargo, Ömer le espeta: “Yo no he hecho nada, lo has hecho tú”. Y abandona el Ataman dejándola a ella atrás.

Süsen se hunde en un mar de lágrimas y recuerda todos los buenos momentos que ha pasado junto a Ömer. “No puedo estar sin ti”, se dice a ella misma la joven. ¿Estamos ante una inminente separación? ¿Le acabará contando la verdad para que le perdone?