Ömer encuentra en su familia el apoyo que tanto necesita: “Somos hermanos y nada podrá cambiar eso"

A pesar de que el secreto de que Suzan es madre de Ömer ya ha salido a la luz, los hermanos Eren no van a dejar solo al joven. Ha sido un palo muy duro para él y ahora más que nunca tienen que permanecer unidos.

Ömer ha descubierto la noticia delante de todo el mundo, lo que lo hace más complicado. Akif vio la oportunidad de vengarse de Suzan y no dudó un segundo, a pesar de las consecuencias.

El joven tiene muchas preguntas y sobre todo no sabe qué va a hacer ahora que sabe que su familia en realidad no lo es.

Cuando recibió la noticia, Ömer se quedó completamente en shock. Pero ahora los hermanos han vuelto a casa y pueden hablar las cosas.

El joven Eren está muy confundido, y no sabe si seguir considerando a Asiye, Emel y Kadir su familia. El mayor de los Eren está cansado de escuchar a su hermano decir eso y, muy enfadado, le ha recordado todos los momentos felices y complicados que han pasado juntos. “Que por nuestras venas no corra la misma sangre, no quiere decir que no seamos hermanos”, le ha dicho.

Kadir está muy indignado porque Ömer parece haber olvidado que sus padres lo cuidaron durante toda su vida. Quiere hacerle ver a su hermano que su familia es aquella que ha estado a su lado siempre…

Kadir ha intentado que su hermano entre en razón: ¿Qué pasará con Emel si su hermano se va de casa? ¿Cómo va a dejar a Asiye si es su vida? “Sufriremos todos”, ha insistido.

Ömer ha empezado a llorar y sus hermanas han corrido a abrazarlo… “No te han abandonado, no vuelvas a decir esas cosas”, le ha dicho Kadir. ¿Querrá quedarse Ömer con los Eren?