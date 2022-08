Ömer y Ayşe vuelven a encontrarse: ¿Se convertirán en la próxima pareja del colegio Ataman?

Una nueva alumna ha llegado al colegio Ataman: Ayşe. Se trata de una joven que lleva años en ese centro, pero que ha faltado durante los últimos dos meses debido a la enfermedad de su madre.

Nada más llegar se ha encontrado con Ömer, aunque de una forma un poco accidentada. El joven estaba jugando con Oğulcan al baloncesto cuando ha lanzado y le ha pegado a Ayşe con la pelota en la cabeza.

La joven se ha hecho mucho daño y rápidamente ha ido al baño a ver si se había hecho alguna herida. Ömer ha ido tras ella y le ha llevado un poco de hielo, que le ha puesto en la cabeza. ¡Hay mucha química entre ellos!

Ömer y Ayşe estaban hablando cuando ha llegado Süsen, que conoce a la joven y de quien es muy amiga.

Justo cuando Ömer y sus hermanos estaban yéndose del colegio ha llegado Ayşe, que se ha reencontrado con el joven desde aquel primer día que se vieron. Ella aún no sabe lo que ha pasado y el hermano Eren ha decidido contárselo todo.

Ayşe se va a incorporar a clase el día siguiente, y aunque Ömer sabe que ya no irá al día siguiente, no ha sido capaz de decírselo. Sin embargo, ella es muy lista y se ha dado cuenta de que algo no va bien. “¿Por qué tengo la impresión de que mañana no vas a venir?”, le ha preguntado.

Entonces la joven ha hecho una pregunta que ha dejado muy sorprendido a Ömer: su nota media. Ayşe quería pedirle su número de teléfono para que le pasase los apuntes de clase.

La joven se ha ido y Ömer no le ha dicho que mañana no iría a clase. “Adiós”, ha dicho mientras ella se metía en su coche. ¿Llegarán a ser la nueva pareja del colegio Ataman?