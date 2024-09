¿Nos vamos de boda? La idea de Süsen para no separarse nunca más de Ömer

Süsen está destrozada después de darse cuenta de que su madre ha tenido una aventura con un hombre casado. La joven piensa que su familia no se preocupa por ella y eso le hace tener un sentimiento de soledad inmenso.

La hija de Süreyya ha ido a casa de Ömer para contarle lo sucedido y desahogarse con su novio, pero al final se ha ido peor de lo que esperaba. En un momento de soledad, ha mirado al joven Eren y se ha dado cuenta de que quiere pasar el resto de su vida con él.

Segura de sí misma y sin pensarlo dos veces, ¡Süsen le ha dicho a Ömer que quiere casarse con él! El joven no se ha negado, pero es consciente de que no es el mejor momento para hacerlo y que, además, todavía son muy jóvenes.

“Vamos a casarnos, pero no ahora, primero tenemos que ir a la universidad”, le dice el hermano de Emel. A la joven no le ha sentado nada bien que su novio le haya dio que no puede hacerse cargo de ella.

Süsen, en ese momento, se ha sentido más abandonada que nunca y ha cogido sus cosas para marcharse mientras Ömer ha intentado explicarle que se está equivocando y que lo ha malinterpretado todo. ¿Seguirán juntos después de esto?