Nebahat le declara la guerra a Süreyya tras descubrir que ella está detrás de su secuestro

Nebahat ha descubierto que la amante de su marido… ¡Es la que ha organizado su secuestro! La mujer de Akif se ha quedado totalmente en shock con la noticia y no se va a quedar de brazos cruzados después de haberse enterado de este complot.

Süreyya y Akif, estaban tranquilamente conversando en un restaurante sobre todo lo que le ha sucedido a Ayla. La amante de Akif estaba un poco preocupada por lo que le pueda pasar a ella y a su hija viviendo solas.

De repente, sin esperarlo, Nebahat los ha sorprendido mientras cenaban. Ha llegado a la mesa y sin pensárselo dos veces… ¡Ha cogido a Süreyya de los pelos! ¡Qué locura!

La madre de Süsen ha quedado en vergüenza delante de todas las personas que estaban presentes y ha intentado negar todas las verdades que Nebahat le ha dicho a la cara.

“Me has robado a mi marido y me has quitado mi dinero”. Süreyya se ha quedado totalmente paralizada al escuchar las acusaciones de Nebahat y ha intentado negarlo todo.

Akif ha intentado mediar entre las dos mujeres, pero su mujer también ha descargado su ira con él: “Sois la pareja perfecta”.

Nebahat no se merece esta deslealtad por parte de su marido y ella es consciente de que su relación está rota por completo, así que se ha marchado terminando con todo.