¡Menudo susto!: ¡Doruk corre a salvar a Asiye al creer que iba a caerse por la ventana!

La joven Eren ha aceptado un trabajo limpiando casa para conseguir algo de dinero. La joven, acompañada de Emel, se pone manos a la obra. Mientras, Doruk espera abajo con el coche a que termine de trabajar. ¡No puede ser más mono!

Cuando ya casi había limpiado todo, Asiye se sube a la ventana para limpiar los cristales de la casa mientras Emel la sujeta con firmeza. “Me da miedo”, le dice la pequeña que teme que algo le pase a su hermana mayor.

En ese momento, Doruk mira a la ventana y, al ver a Asiye casi por fuera, le grita desde la calle que es lo que está haciendo y sube corriendo.

“Me has dado un susto de muerte!, le dice Doruk a Asiye que no entiende por qué se ha puesto a limpiar así las ventanas. La joven le dice que no pasa nada y que tiene que terminar, pero Doruk le responde que lo hará él y de una manera menos peligrosa.