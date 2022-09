Melisa se convierte en la mejor profesora para Kadir: ¡El joven ha decidido volver a estudiar!

Maslum se dio cuenta de que Kadir no estaba siendo justo con Melisa. La joven había intentado en muchas ocasiones acercarse a él, e incluso le confesó sus sentimientos, pero no recibía nada de vuelta. Ella le pidió al Eren que fuese sincero, pero él no lo hizo…

El amigo de los Eren decidió hablar con el mayor de los hermanos, y parece que esto le ayudó a entrar en razón.

Parece que la charla hizo que Kadir se diese cuenta de que Melisa no se merecía algo así, y la invitó a un romántico picnic. Cuando se hizo de noche, el mayor de los Eren la dejó en casa… ¡Y le dio un beso!

Ahora que la relación entre los dos jóvenes es más estrecha, Kadir ha hecho caso a Melisa y ha vuelto a estudiar. La hija de Akif va a ser su profesora particular.

El curso para Kadir ya ha empezado, y Melisa no se lo va a poner fácil. ¡Va a tener que hacer incluso exámenes! El joven estaba escuchándola mientras ella le explicaba cómo iban a hacerlo, ¡y le ha vuelto a dar un beso!

Melisa se ha puesto muy nerviosa y no podía ni hablar. “Si sigues así, seré yo quien puede que suspenda todas las asignaturas”, le ha dicho.

A los dos se les ve muy felices juntos, ¿acabarán siendo la nueva pareja del colegio?