¡Máxima tensión! Aybike estalla contra su prima delante de todos sus compañeros

Aybike no le perdona a su prima que trabaje para Gönül, la responsable, según ella, de que el matrimonio de sus padres se haya acabado. Por mucho que su prima le ha intentado explicar que lo hace porque necesita el dinero, la hija de Sengül no ha querido entrar en razón.

Süsen trató de reconciliarlas citándolas en su casa, pero la situación, en lugar de mejorar, ha empeorado. La tensión entre Aybike y Asiye se corta con un cuchillo y en el Ataman, ya todos se han dado cuenta de que las cosas no van bien entre ellas.

El director entra en clase para comunicar que han organizado una fiesta de fin de trimestre para la que necesitarán un voluntario. Aunque son varios los que quieren ayudar, el director elige a Asiye, algo que no hace ninguna gracia a Aybike. “Si no está ella de por medio no se puede organizar nada. Los demás no existimos”, dice en alto la hija de Sengül.

Asiye trata de ignorar los ataques de su prima, pero cuando el director les anuncia que también habrá una entrega de premios, Aybike vuelve a la carga. “La mejor voz, el mejor pelo, rizado, la más trabajadora…”, dice la hija se Sengül a su prima con cierta rabia. ¡Todos se dan cuenta de que ocurre algo entre ellas! ¿Conseguirán enterrar el hacha de guerra?