La incómoda conversación de Doruk con Kaan después de descubrir que es su hermano: "Melisa no puede enterarse"

Doruk ahora vive en casa de los Eren. No quiere saber nada de su padre desde que descubrió que Kaan es su hermano. ¡No entiende que les haya ocultado ese secreto durante tantos años!

Kaan decide acercarse a Doruk en el colegio para hablar con él y le dice que su intención no era que se enterase de que son hermanos de esa forma.

Doruk le pregunta extrañado si es verdad que son hermanos y le confiesa que sigue muy impactado con la noticia.

“Ya veo que tú tampoco me vas a aceptar”, le dice Kaan, pero Doruk solo le responde que no entiende las intenciones que tiene con Asiye y que no se meta más en su relación.

Además, le hace una advertencia sobre su hermana: “Melisa no puede enterarse de quién eres”. ¿Será capaz Kaan de mantener ese secreto?