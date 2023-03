Harika se disculpa con Oğulcan y le pide una nueva oportunidad… ¿se reconciliarán o es demasiado tarde?

Oğulcan decidió romper su relación con Harika después de escucharla hablar mal de él con sus nuevas amigas. El joven Eren no quería hacerle daño y por eso puso como excusa que pertenecían a mundo diferentes y no tenía sentido que siguiesen juntos.

Como Harika no entendía nada, Aybike ha decidido hablar con ella y contarle los verdaderos motivos por los que su hermano la ha dejado. ¡La hija de Suzan se ha quedado destrozada y ha decidido hablar con el joven Eren!

“Me acabo de enterar de por qué me has dejado”, le dice Harika. La joven le pide perdón a Oğulcan entre lágrimas y le dice que nunca le ha dado pena… ¡Lo que dijo ni siquiera lo pensaba! Pero parece que es demasiado tarde, porque al hermano de Aybike no le sirven de nada sus explicaciones.

Aunque Oğulcan le recuerda a su exnovia que son de mundos diferentes y que su pasión por el dinero les impide estar juntos… ¡Ella le pide una nueva oportunidad! “Te gusta el dinero más de lo que te gusto yo”, le recalca el joven Eren. ¿Quedará alguna posibilidad de reconciliación entre ellos o será el final de esta pareja?