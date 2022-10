Los hermanos Eren, a punto de quedarse en la calle si no pagan el alquiler

Los hermanos Eren están pasando por una mala racha. Ömer ha conseguido algunos trabajos, pero, por su mala suerte, no ha cobrado en ninguno de ellos. De la tienda de teléfonos, por ejemplo, tuvo que irse después de la trampa que le tendieron Berk y Tolga.

Además, tuvo otras consecuencias. El joven Eren tuvo que pagar el dinero de los móviles que les robaron y fue Kadir el que tuvo que cargar con los gastos. Oğulcan lo pagó con un collar que le dio Melisa, ¡y Akif se enteró!

Por ese motivo, y para devolverle el dinero, Kadir está trabajando en la cafetería del colegio Ataman sin cobrar. Asiye, para poder seguir adelante, ha empezado también a trabajar.

Sin embargo, la joven no ha cobrado todavía y no han podido pagar el alquiler. Asiye iba a pedirle un adelanto a Selim, su jefe, pero la pelea con Doruk hizo que no fuese posible.

Ömer y Kadir han hecho también algún que otro trabajo, pero no les han pagado. ¿Qué van a hacer?

Estaban todos a punto de cenar cuando alguien ha pegado a la puerta. ¡Es el casero! Ha llegado para darle un ultimátum a los hermanos. O le pagan el alquiler en 24 horas o tendrán que buscarse otro lugar para vivir.

Kadir ha intentado explicarle su situación, pero no ha tenido piedad. Le da igual si trabajan o no, él solo quiere que le paguen. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Conseguirán el dinero?