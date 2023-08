Emel está fuera de peligro, pero Ömer jura venganza: “Voy a encontrar al responsable del atropello”

Emel fue traslada al hospital tras el atropello. Sarp la atropelló por accidente después de haber pegado a Ömer y huyó dejando a la pequeña inconsciente en el suelo. Ömer se despertó tras los golpes recibidos por Sarp y sus amigos y, roto de dolor, se lamentó no haber podido proteger a su hermana.

El joven lleva a Emel al hospital y allí se encuentra con Asiye que acude muy preocupada a la llamada de su hermano. Allí reciben la mejor de las noticias... ¡Emel está fuera de peligro! La pequeña solo tiene un brazo roto y sale a ver a sus hermanos con una gran sonrisa.

Mientras le hacen varias pruebas a la pequeña, Ömer le dice a Asiye toda la culpa es de Sarp por haberle pegado ya que eso le impidió proteger a su hermana pequeña: “Si no me hubiese atacado, no habría pasado esto”.

Lo que no se puede ni imaginar es que Sarp también es la persona que atropelló a la pequeña. Asiye le dice que las peleas tienen que terminar y le hace prometer a su hermano que no se peleará más. ¿Cumplirá el joven Eren su promesa?