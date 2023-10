Doruk toma una drástica decisión tras descubrir la mentira de Nebahat: "Me voy a cualquier sitio donde no estés tú"

Desde que Nebahat se metió en la relación de Asiye y Doruk, los jóvenes no han tenido más que problemas y están más lejos que nunca. Sin embargo, una noche, el joven Atakul irrumpe tan enfadado en su casa que... ¡tira la vajilla por el suelo! Su madre se queda perpleja y él espeta: “Tú me has vuelto loco”.

Doruk insiste en que su madre le diga la verdad: ¡quiere saber si Nebahat estuvo en el taller en el que trabaja Asiye! Sin embargo, la exmujer de Akif repite una y otra vez que ella no tuvo que ver con el despido. Lo que no se espera la mujer es que su hijo tenga pruebas que demuestran lo contrario.

“Di la cara por ti ante Asiye”, afirma el joven con los ojos llenos de lágrimas y Nebahat ni siquiera encuentra palabras para defenderse. “Me has roto el corazón, que lo sepas”, le espeta su hijo ante las tontas excusas de su madre.

Después, el novio de Asiye se dirige hacia su habitación y empieza a meter todas sus pertenencias en una maleta. “Te deseo que seas muy feliz con tus tejemanejes”, le comunica el joven a su madre mientras abandona la casa. ¿Se reconciliarán en algún momento?