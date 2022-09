Doruk le deja las cosas claras a Kadir: “No permitiré que le hagas daño a mi hermana"

Melisa no puede ocultar su felicidad y cada vez está más emocionada al ver que su relación con Kadir sigue adelante.

Los jóvenes cada vez pasan más tiempo juntos desde que Melisa se ha ofrecido a ayudar a Kadir con los estudios.

El joven acompaña a la hija de Akif y Nebahat a su casa y ella le agradece el detalle con un beso en la mejilla.

En ese momento llega Doruk e interrumpe a la pareja en el momento menos indicado.

Melisa le dice a su hermano que se lo explicará todo, pero Doruk le dice que tiene que hablar con Kadir a solas.

Doruk, no lo duda dos veces, y le dice a Kadir que tenga mucho cuidado con su hermana y que le estará vigilando: “No permitiré que le hagas daño”.

Por su parte, Kadir le dice que no se preocupe y que no le hará ningún daño: “Melisa me importa mucho”.

¿Confiará Doruk en sus palabras?