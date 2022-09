Doruk consuela a Asiye y, una vez más, intenta arreglar las cosas con ella

La relación entre Doruk y Asiye está paralizada. Los jóvenes comenzaron a salir después de que Doruk confesara a toda la clase que estaba enamorado de ella.

Sin embargo, Berk le tendió una trampa a su amigo y le grabó diciendo unas cosas de Asiye que no le gustaron nada. Desde ese momento, la joven decidió que no quería seguir saliendo con Doruk.

A pesar de que él ha intentado todo para reconciliarse con Asiye, la joven no está muy segura de querer estar con él. No cree que la manera en la que el joven está buscando su perdón sea la más adecuada, y Doruk ya no sabe cómo recuperarla.

Doruk sabe que Asiye no está pasando por un buen momento desde que se descubrió que Ömer es hijo de Suzan. El joven ha querido asegurarse de que está bien, sabe que aunque ella diga que lo está, no es así. “Deberías dejarlo salir”, le ha dicho.

El joven le ha propuesto un plan a Asiye: ir a un sitio lejano donde ella pueda gritar todo lo que lleva dentro. Pero ella lo que en realidad necesita es gritarle a sus padres. La joven está enfadada con ellos por haberles mentido, deberían habérselo contado antes para que no tuviera que pasarlo mal ahora.

Doruk ha intentado hacerle entender la situación en la que se encontraban Hatice y Veli… ¡Tampoco era fácil para ellos!

El joven ha abrazado a Asiye y le ha dicho que les hubiera encantado darles las gracias por criar a una hija maravillosa. Doruk ha conseguido que Asiye se ría y, aunque ella no admite haberle perdonado, parece que está más cerca de hacerlo. ¿Volverán a ser la bonita pareja que fueron?